В горном ущелье Береншютцклямм на юго-востоке Австрии произошел камнепад. Двое человек погибли, еще семеро получили ранения. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщает ORF.

Горное ущелье Береншютцклямм находится на территории австрийской федеральной земли Штирии. Это одно из самых длинных ущелий в стране, по которому можно путешествовать по деревянным ступеням.

По предварительной версии, несколько обломков породы вырвались из крутых скал и упали на людей. Это происходило в Береншютцклямме и раньше, но еще никогда не заканчивалось так трагично. Сейчас на месте проводится крупномасштабная операция полиции, горноспасательной службы, Красного Креста и пожарной бригады. Используются три вертолета.

Камнепад произошел в труднодоступной зоне. Кроме того, спасателям пришлось обыскать чрезвычайно холодный поток Микснитц, поскольку в нем могли быть жертвы.

Уже подтверждена гибель двух человек и ранения еще семерых. Точной информации о происхождении пострадавшей группы нет, но некоторые из членов группы могут быть иностранцами, поскольку для оказания неотложной помощи попросили услуги переводчика.

Напомним, в 2017 году семь туристов из Одессы попали под камнепад в Северной Осетии.

Также мы писали, что тогда этих украинских туристов эвакуировали на вертолете.