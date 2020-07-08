Глава Нацполиции Игорь Клименко раскритиковал идею мэра Киева Виталия Кличко наделить сотрудников муниципальной охраны такими же полномочиями, которые есть у полицейских.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном в среду, 8 июля.

"Мэр может хотеть создания муниципального подразделения, которое будет заниматься решением коммунальных вопросов, охраны помещений, - это его право. Что касается применения силы, то по закону это исключительно прерогатива полиции. И мы на этом стоим", - сказал глава украинской полиции.

По его словам, муниципальным охранникам запрещается именоваться полицией.

"Они могут быть "вартой" или как угодно, но не полицией. Пока мы четко не будем знать, где грань по закону между функционалом государственного органа - Нацполиции - и муниципального подразделения, говорить об этом предметно не будем", - добавил Клименко.

Он допустил, что сотрудник муниципальной охраны может следить за порядком на вокзале. Если он зафиксирует правонарушение, тогда ему следует вызвать полицейского. Также Клименко подчеркнул, что в Киеве уже существует муниципальная охрана.

"А если начнем их вооружать, дадим им функции, которые присущи исключительно полиции, то будет бардак", - считает глава Нацполиции.

Напомним, 22 июня Кличко в ходе брифинга заявил, что парламент с 2015 года не может принять законопроект о создании в Киеве муниципальной полиции. Мэр столицы пожаловался, что для поддержания порядка на улицах города сил Нацполиции недостаточно.

Ранее мы писали, что в мае в Киеве возобновили работу не только летние террасы кафе и ресторанов, но и торговые точки. Так, в один из обувных магазинов с жалобами на слишком раннее открытие нагрянула "Муниципальная варта".

Как уже сообщала "Страна", на рынке "Лесной" в Киеве торговцы жалуются, что представители "Муниципальной варты" отбирают у них товар без протоколов и описи, а потом увозят его в неизвестном направлении.