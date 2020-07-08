В среду, 8 июля, после решения суда экс-президент Украины Петр Порошенко вышел к своим сторонникам, которых назвал порохобратами и порохосестрами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пятый президент Украины выступал в приподнятом настроении и заявил о победе. "Сегодняшнее решение означает, что власть начала нас бояться", - сказал он.

Также Порошенко поблагодарил всех кто пришёл его поддержать. А в конце выступления поблагодарил свою супругу Марину. После чего все начали петь гимн и жечь файера.

Напомним, сегодня суд оставил без рассмотрения представление о мере пресечения для экс-президента по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. "Страна" вела онлайн-трансляцию заседания.

Также мы писали, что Порошенко, проходя к Печерскому суду мимо журналистов и своих сторонников разбил камеру журналистов издания "Наш Киев".