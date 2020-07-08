На заседании Трехсторонней контактной группы был согласован вопрос обеспечения безопасности для самолетов ГСЧС, которые задействованы в тушении пожаров в Луганской области рядом с линией разграничения на Донбассе.

Об этом в среду, 8 июля, рассказал первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на заседании ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская делегация обратилась с просьбой установить гарантии безопасности для полетов авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - заявил Резников.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак призвал членов ТКГ прийти к обеспечению полного режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области.

Напомним, что во вторник днем в Луганской области возник лесной пожар. Огонь подбирается к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов. По последним данным, при пожаре погибли 5 человек.

Тем временем в Нацполиции рассматривают версию того, что масштабные пожары в Луганской области могли возникнуть в результате попадания снаряда со стороны "ЛНР".