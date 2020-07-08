Языковым омбудсменом стал один из самых радикальных кандидатов на эту должность - бывший депутат от "Народного фронта" Тарас Креминь. Который был одним из соавтором закона о тотальной украинизации.

Этот кандидат был наиболее вероятным претендентом еще осенью. За него выступали сторонники Порошенко - в частности Владимир Вятрович - но тогда Минкульт Владимира Бородянского избрал, как тогда казалось, более умеренную Татьяну Монахову.

Однако после отставки Монаховой Креминь снова оказался на коне. И был сегодня утвержден Кабмином.

Как это произошло - до сих пор непонятно. Ведь еще 1 июля министр культуры Александр Ткаченко рекомендовал на этот пост другого человека - преподавателя из Одессы Светлану Броникову.

Интересно, что радикального украинизатора Креминя назначили на следующий день после того, как у Зеленского заявили, что нельзя отменять дискриминационный закон о защите госязыка. То есть власть взяла курс на закручивание гаек в языковом вопросе.

Собрали информацию, что известно о новом уполномоченном по языку и как на его пришествие отреагировали в сети.

Кто такой Креминь

Креминь стал новым омбудсменом со второй попытки. В 2019 году его кандидатуру поддержала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (тоже бывший нардеп от "Народного фронта"). Однако первым уполномоченным в итоге стала землячка Кременя - филолог Татьяна Монахова.

После того, как она ушла, заявив, что ей не платили зарплату, Кремень вновь появился в повестке дня.

Он коренной николаевец, по образованию учитель украинского языка и литературы, преподавал украинский в университетах, был депутатом в николаевском облсовете. В 2014 году восемь месяцев возглавлял донецкий облсовет.

В 2014 году вошел в Раду от партии "Народный фронт". Правда, когда "НФ" отказался идти на следующие выборы по причине провальных рейтингов, Креминь пытался войти в новый парламент через "Украинскую стратегию Гройсмана", которая не преодолела проходного барьера.

В Раде Креминь работал в комитете образования и науки, где занимался вопросами образования переселенцев и жителей подконтрольного Донбасса. Стал соавтором закона о языковой политике, который Петр Порошенко принял на излете своего президентства.

Также он один из четырех авторов не менее скандального закона об образовании, который вытесняет языки нацменьшинств, и особенно русский язык, из школы.

После того, как Кабмин утвердил его кандидатуру, Креминь похвалил хороший выбор.

Во время презентации 1 июля Креминь сообщил о своих планах в роли уполномоченного: бесплатные курсы по изучению украинского языка; сотрудничество со школами и научными организациями; рассмотрение жалоб по исполнению языковых законов. То есть те самые штрафы, которые предусмотрены украинизаторским законом.

Не так давно Креминь выступал против инициативы Владимира Зеленского об отмене ВНО для детей с неподконтрольных территорий. В этом году из-за карантина и перекрытых блокпостов дети из неподконтрольного Донбасса могут поступать в вузы без тестов - по квотам и результатам вступительных экзаменов.

Креминь назвал эту норму дискриминационной и "категорическим абсурдом".

"И Яценюка куда-то пристройте". Что пишут в сети

"Новым шпрехенфюрером назначили экс-нардепа от "Народного фронта". Ну офигеть теперь. Раньше порохоботов во власть обратно затягивали, которых мы оттуда еле выпихали. Теперь еще и крольчат давайте туда же.

Полная иллюзия возвращения в 2015-й. Делают нас вместе" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Браво, ребята! И Яценюка там куда-то тоже пристройте, в Нацбанк, к примеру. Чего уж стесняться..." - отреагировала ведущая блога "Ясно-Понятно" Олеся Медведева.