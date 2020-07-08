Депутаты от фракции "Слуга народа" и группы "Доверие" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №3809 о проведении местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом гласит информация на сайте украинского парламента.

Так, проект постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)" внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.

Следующее заседание комитета намечено на четверг, 9 июля.

Напомним, что 3 июля в Верховной Раде утвердили образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам на грядущих этой осенью местных выборах. "Страна" рассказывала, как украинцам сменить адрес избирательного участка.

Ранее мы писали о том, как украинские власти планируют проводить местные выборы в октябре.