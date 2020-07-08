Суд оставил без рассмотрения представление о мере пресечения для экс-президента Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

"Ходатайство следователя... относительно Порошенко оставить без рассмотрения", - такое решение огласил на заседании Печерского райсуда Киева следственный судья Сергей Вовк.

Напомним, прокуратура сама отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко, поскольку признала, что после окончания расследования меру пресечения избирают.

Подозрение в деле о незаконном назначении Семочко замглавы СВР экс-гаранту объявили еще 10 июня. Суд пытался избрать меру пресечения с 18 июня. Следствие сначала настаивало на содержании фигуранта дела под стражей, но в первый день суда сторона обвинения вдруг попросила более мягкую меру - личное обязательство с запретом на выезд за границу.

В первый раз заседание перенесли из-за смерти отца Порошенко. 1 июля заслушали сторону защиты и обвинения. Прокуроры озвучили фабулу дела Семочко, по которой идет расследование. А сегодня выяснилось, что прокуроры закончили расследование этого уголовного производства.

Также "Страна" писала о том, что ГБР закрыло дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском".