Сегодня, 9 июля 2020 года, экс-президент Украины Виктор Янукович празднует 70-летний юбилей. В связи с круглой датой "Страна" вспоминает жизненный путь политика - в самых известных видео и фотографиях.

Детство, тюрьма, женитьба

Детских фотографий Виктора Януковича сохранилось не много. Родился он в Енакиево, которое сейчас подконтрольно "ДНР". Мама умерла, когда ему было два года. Отец женился во второй раз, а воспитывала мальчика по большей части бабушка.

После школы Виктор Янукович окончил местный горный техникум и донецкий политех. Но получению высшего образования предшествовали две отсидки в тюрьме.

Первый срок был в 17 лет, за участие в ограблении. Он просидел около полугода в колонии Кременчуга. Вторая - в 20 лет, за телесные повреждения средней тяжести. Януковичу присудили два года.

Позже, когда он получил солидный пост в Донецке, оба приговора были отменены. А по второму делу зашла речь о том, Виктор Янукович защищал честь девушки, к которой приставала пьяная компания. Так или иначе, две ходки у него были - и в будущем политические оппоненты припомнили ему об этом много раз.

После выхода на волю Янукович пошел рабочим на Енакиевский металлургический завод. Женился на девушке Людмиле, которая родила ему двух сыновей: сначала Александра, потом Виктора.

Все молодые годы - на протяжении около 20 лет - он работал в донецких транспортных предприятиях "Донбасстрансремонт" и "Углепромтранс", в том числе в должности гендиректора.

Говорили, что "путевку в жизнь" Януковичу выписал советский космонавт Георгий Береговой, который сам родом из Енакиево.

В советские времена занять руководящий пост было невозможно не члену КПСС. Янукович также в ней состоял, участвовал в партийных мероприятиях.

От губернатора до премьера

В 1996 году Виктор Янукович стал уже большим, по местным меркам, начальником - зампредседателя Донецкой облгосадминистрации. Через год возглавил ОГА и занимал это пост на протяжении шести лет.

К тому времени Янукович упрочил свои позиции, к нему стали прицениваться в Киеве. У него был имидж "крепкого хозяйственника".

На фото ниже слева направо - старший сын Александр с женой, супруга Людмила, первый внук Виктор (кстати, сейчас ему уже 20 лет) и младший сын Виктор.

Прямиком с поста главы Донецкой ОГА Янукович стал премьер-министром Украины. Это произошло в 2002 году. Вскоре он стал руководителем Партии регионов.

Через два года, в 2004-м, Янукович был выдвинут кандидатом в президенты Украины. Соперником стал Виктор Ющенко. Против Януковича собрался первый майдан.

Знаковыми были дебаты с его оппонентом, которые смотрела вся страна. Причем они проходили дважды. Перед вторым туром и перед третьим.

В ходе акций протеста 2004-го года за мужа заступилась жена Людмила Александровна - обратилась к людям по-простому. Тогда в Донецке был свой Майдан - за Януковича. Вернувшись из Киева, Людмила Янукович выступила на площади Ленина с такой речь о происходящем в Киеве:

"Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами... - все везде американское! И горы оранжевых апельсин. И это на фоне: "Оранжевое небо..." От такое от! Это просто... Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин, съели - взяли другой. И она тянется и тянется - рука. Сейчас я ехала сюда - были новости. И сказали - на площади массове отруєння почалося. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!"

В 2004 году у Виктора Януковича была колоссальная поддержка на родине - от 90% и выше "за". Но втором повторном туре (он же "третий тур") президентских преимущество было за Ющенко с 51,99% против 44,20% Януковича.

После проигрыша Янукович ушел в оппозицию, а с ним и "Партия регионов". В Украине 2020 года от этой политсилы все чаще открещиваются, как черт от ладана.

А на парламентских выборах в 2006 году она получила наибольшее количество голосов - 32%, опередив и Блок Юлии Тимошенко, и "Нашу Украину". В абсолютных числах "за" "Партию регионов" выступили 8 миллионов и 148 тысяч граждан Украины - преимущественно жители юго-востока Украины.

Этот результат позволил Януковичу второй раз стать премьер-министром Украины. В отличие от "оранжевых", лоббировавших курс в ЕС и НАТО, Янукович занимался налаживанием курса с Россией и поддерживал нейтральный статус Украины, отказавшись подписывать письмо с просьбой предоставить Украине план действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Россия этот курс поддерживала.

На фото ниже - глава украинского правительства Янукович и президент Путин в 2006 году в Москве - обсуждают цену на газ.

После отказа Януковича по НАТО президент Виктор Ющенко активизировал кампанию по роспуску Верховной Рады, где вокруг Партии Регионов сформировалось большинство.

Тем более, что "регионалы" активно переманивали к себе депутатов из других фракций, пытаясь сформировать конституционное большинство.

В апреле 2007 года Ющенко объявил о роспуске Рады. Янукович и сама Рада это не признали. Началось противостояние, которое закончилось компромиссом - досрочные выборы состоятся, но осенью.

На эти выборах Партия Регионов хоть и смогла занять первое место, но большинство голосов с очень небольшим перевесом взяли "оранжевые" партии - БЮТ и "Наша Украина". которые и сформировали коалицию, назначив Тимошенко премьер-министром.

Янукович снова ушел в оппозицию. Но был там сравнительно недолго - начавшийся экономический кризис, а также противостояние с президентом Виктором Ющенко подорвали позиции Юлии Тимошенко.

Президентство

На следующих выборах президента, которые состоялись в 2010 году, Виктор Янукович одержал победу, которую уже не оспорили.

У Януковича во втором туре было 48,95% "за", у Юлии Тимошенко - 45,47%. Большинство из 12,5 миллионов голосов избирателей у него вновь были из юго-востока.

Инаугурация Виктора Януковича состоялась 25 февраля 2010 года (на фото ниже).

Через два месяца после утверждения в должности Виктор Янукович вместе президентом России Дмитрием Медведевым подписал так называемые "харьковские соглашения".

Документом продлевалось разрешение Украиной пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет. За это Киев получал 30-процентное снижение цены на российский газ, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

В ходе визита в Харьков Медведев с Януковичем совершили короткую пешую прогулку. Некоторые местные жители тогда залезали на парапеты, чтобы сфотографировать этот момент.

Медведев с Януковичем обменивались визитами нередко (как говорили, с Медведевым у Януковича отношения были лучше, чем с Путиным).

И уже в мае 2010-го президент России приехал в Киев, они пошли возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. На улице было дождливо и ветрено. Результатом стал конфуз, который люди вспоминали еще долго. Хвойный венок у могилы был закреплен слабо и воздушная сила унесла его прямо в лицо Януковичу.

60-летие Януковича выпало как раз на первый год его президентства. Кадры с празднования в итоге попали в Сеть. На них видно, что Янукович не сидел истуканом, а выплясывал с женщинами.

Тогда же на танцевальной площадке был замечен второй президент Украины Леонид Кучма.

Главный политическим событием года в Украине в 2011 году была посадка в тюрьму Юлии Тимошенко. Приговор - 7,5 лет тюрьмы - она услышала 11 октября. Западные партнеры высказали по этому поводу свое негодование, но не заблокировали подготовку к футбольному турниру Евро-2012.

На следующем фото - Виктор Янукович и бизнесмен Ринат Ахметов - гуляют с инспекцией по новенькой "Донбасс Арене", на которой тоже прошло несколько матчей.

К слову, Януковича и Ахметова считали большими друзьями. Но по прошествии времени оказалось, что Ринат Ахметов приятельствует со всеми, кто занимает пост президента Украины.

Многие украинцы до сих пор вспоминают Евро-2012, радостное настроение и иностранных гостей. Именно благодаря этому чемпионату в стране была построена и реконструирована масса объектов инфраструктуры.

Столь масштабных строек с тех в Украине больше не было - лишь большие разрушения.

Виктор Янукович любил проводить досуг в своей шикарной резиденции в Межигорье. Например, играл на гитаре и в теннис, ежедневно бегал по пенькам в целью поддержания физической формы.

В 2013 году Украина вплотную перешла к подписанию соглашения об ассоциации с Европой. Уже с начала того года Янукович и другие высокопоставленные чиновники принимали участие в саммите "Украина - ЕС" и других подобных мероприятиях.

Последнее большое торжество в Киеве Янукович устроил на свой 63-й день день рождения. Его с дорогой душой пришли поздравлять многие, кто совсем скоро стали проклинать. Например, гостей был олигарх Игорь Коломойский. А мэр Львова Андрей Садовой аккуратно доставал из пакетика подарок - волновался, придется ли презент по душе имениннику.

Уже через полгода Януковичу уже было не до застолий.

Осенью 2013 года украинские власти, не добившись от ЕС обещаний компенсировать потерю российского рынка, а также профинансировать переход промышленности на европейские стандарты, объявили о приостановке процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Это вызвало начало масштабных акций протеста - Евромайдан. Поначалу мирные акции вскоре привели к столкновениям и человеческим жертвам, кульминация которых пришлась на 20 февраля 2014 года.

Майдан, бегство и эмиграция

21 февраля 2014 года Янукович с лидерами оппозиции - Кличко, Тягнибоком и Яценюком - подписали соглашение о преодолении кризиса, которое так и не было воплощено в жизнь. Оно предусматривало вывод правительственных войск из Киева, возвращение Конституции 2004 года с более широкими полномочиями парламента и досрочные выборы президента до конца 2014 года.

Но все сложилось иначе.

В с 21 на 22 февраля 2014-го - Янукович покинул и свою резиденцию в Межигорье и уехал в Харьков.

А 22 февраля Верховная Рада объявила о лишении Януковича полномочий в связи с "самоустранением от осуществления конституционных полномочий". Отметим, что такой нормы по отставке президента нет в Конституции.

Янукович заявил, что не признает этого решения и считает себя легитимным президентом. Некоторое время было непонятно его местонахождение.

Позже стало известно, что после Харькова, где местные элиты отказались его поддержать, Янукович поехал на Донбасс, где встретился с Ринатом Ахметовым. Но и он его не стал поддерживать.

После чего Януковича на российских вертолетах забрали с берега Азовского моря, привезли в Крым, а потом переправили в Россию.

С тех пор он проживает в России.

В изгнании

Через год, в 2015-м, в семье Януковича случилось горе. В конце марта трагически погиб его младший сын Виктор. Он провалился под уже тонкий лед Байкала.

В СМИ было очень много сообщений вокруг его смерти. Многие даже ее опровергали. Но в конечном счете все подтвердилось. Журналисты даже разыскали могилу Виктора Януковича младшего. Он похоронен в Крыму. Там же, по последним данным, постоянно живет Людмила Янукович, с которой бывший президент расстался.

Виктор Янукович, по информации СМИ, сейчас сожительствует с другой женщиной - Любовью Полежай. Развод он оформил официально. Относительно заключения второго брака информации нет.

По данным СМИ, вскоре после бегства в Россию, в 2014 году, Любовь родила Януковичу сына.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили о смерти самого Януковича, однако эта информация оказалась недостоверной. Тогда он действительно попал в больницу в Москве - с травмой колена, полученной во время игры в теннис.

Где именно живет сейчас живет Янукович - неизвестно. Называются три места: подмосковное Переделкино, Сочи и Ростов. Не исключено, что он перемещается между ними.

За годы после бегства из Украины Виктор Янукович успел дать несколько пресс-конференций в России. Первая в Ростове 28 февраля запомнилась его фразой о том, что он считает себя легитимным президентом. С тех пор за ним закрепилось прозвище "легитимный".

Также он поломал на пресс-конференции ручку.

В судебных заседаниях по своему делу Янукович участвовал по видеосвязи из России. Посмотреть, как проходили его допросы, можно на видео ниже.

В январе 2019 года суд в Украине вынес приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене. Он получил 13 лет тюрьмы. Адвокаты Януковича приговор обжаловали.

Не исключено, что лето 2020 году Янукович проводит на даче в Сочи - в своем "краснодарском Межигорье", которое обнаружили журналисты