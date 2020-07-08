Под Печерским судом во время заседания по избранию пресечения экс-президенту Петру Порошенко произошла перепалка между порохоботом Мирославом Олешко и волонтером Михаилом Макаруком.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам Макарука, Олешко обвинил его в том, что у него есть куратор в СБУ. Это очень разозлило волонтера, он ударил оппонента ладонью по лбу. Также он предположил, что Олешко пожалуется на него заместителю главы МВД Антону Геращенко.

В ходе перепалки всплыла также встреча блогеров, на которой, по словам Макарука, Олешко неправильно высказался о тех, кто приходит на суды к подозреваемому по делу об убийстве Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. В ответ Олешко заявил, что это Макарук вел себя во время встречи неправильно: всех перебивал и "психанул" и ушел.

После этого Макарук вновь упомянул о словах Олешко, что он якобы имеет куратора в СБУ. "Когда ты говоришь, что у меня есть какие-то кураторы в СБУ, вынь член Авакова изо рта", - сказал Макарук.

После этого Олешко предположил, что его оппонент гей, возможно, латентный, потому что говорит о членах. Закончилась перепалка тем, что порохобот и волонтер разошлись. Макарук стал обвинять представителей "полиции диалога" в том, что в их присутствии Олешко провоцировал и говорил неправду.

Напомним, "Страна" вела онлайн-репортаж о том, что происходила на заседании по мере пресечения Порошенко и у здания суда.

Также мы писали, что суд оставил без рассмотрения представление о мере пресечения для экс-президента Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.