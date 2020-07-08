В Нацполиции рассматривают версию того, что масштабные пожары в Луганской области могли возникнуть в результате попадания снаряда со стороны "ЛНР".

Об этом в ходе заседания Кабмина 8 июля сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника", - сказал Клименко.

Впрочем, это не является одной из трех основных версий, среди которых - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

По словам главы Нацполиции, уже открыто уголовное производство - по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

Клименко о версиях возникновения пожара - с 55:45

Напомним, недавно в Луганской области начались масштабные лесные пожары. Они привели к человеческим жертвам. По состоянию на утро 8 июля сообщалось о минимум 5 погибших и 28 госпитализированных.

На место выезжали глава МВД Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский. "Страна" подробно описывала, что происходит на Луганщине, которую охватили масштабные пожары.