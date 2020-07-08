Скандал с абитуриентами, которым массово вручают повестки в армию и отправляют на призывные комиссии, не дожидаясь поступления в вузы, получил дальнейшее продолжение.

"Страна" уже писала, что вчера Минобразования заинтриговало "новым решением", которое должно помочь "отбить" поступающих от военкомов. Якобы, если военкоматы хотят справки от вузов (а те их отказывались выдавать, так как приемные комиссии начинают работать только с 1 августа, а призыв заканчивается в июле) — то они их получат.

И вот сегодня Министерство образования разослало новое письмо вузам. В нем оно рекомендует учебным заведениям проводить предварительную регистрацию поступающих по их обращению.

Чтобы получить такую регистрацию, нужно предоставить сертификаты ВНО прошлых лет или подтвердить регистрацию на внешнее независимое оценивание в этом году (всех сертификатов за этот год еще нет). Подтверждение проводится элементарно — по базе Центра оценивания образования. Для учебных заведений и специальностей, по которым сертификаты ВНО не предусмотрены (скажем, поступление по внутренним экзаменам) достаточно подтвердить регистрацию на единый вступительный экзамен.

Зарегистрированные абитуриенты смогут получить соответствующую справку (формат - на усмотрение учебного заведения, конкретного шаблона нет). Но в справке нужно подтвердить факт регистрации в конкретном вузе и "намерения участвовать в конкурсном отборе и поступать в вуз". Это, как считают в профильном министерстве, позволит абитуриентам получить отсрочку до окончания вступительной кампании (она заканчивается в сентябре); То есть, те, кто в итоге в вузы не пройдет, попадут уже только на осенний призыв в армию (он начинается в октябре).

Впрочем, пока неясно, станут ли такие справки аргументом для военкоматов.

Отец одного из поступающих, получившего повестку, рассказал "Стране", что на самом деле некоторые абитуриенты уже смогли получить похожие справки по личным договоренностям в вузах.

"Но это филькина грамота. По-сути, такую справку в любом вузе можно купить. Ведь в ней говорится только о том, что ребенок планирует поступать, но он же может и передумать, это законом не запрещено", — говорит отец абитуриента. Правда, по его словам, в военкомате, куда он ходил разбираться по поводу сына, у другого абитуриента такую справку приняли и дали тому отсрочку на время поступления.

"Но я подозреваю, что это не просто так. Наверное, нужно кроме справки, еще и какую-то благодарность военкому", — говорит мужчина.

Руслан Бондарь, житель Житомирской области, сыну которого вручили повестку, когда он пришел подписать обходной лист в военкомате, рассказал "Стране", что им уже тоже удалось поучить похожую справку из вуза (ранее вуз отказывался ее выдавать). Но возьмут ли ее в военкомате, пока неясно. "Сын пойдет в военкомат завтра. Надеюсь, все будет хорошо", - говорит Бондарь. Ранее он рассказывал, что заявление с просьбой об отсрочке у парня попросту не приняли - его вообще не пустили на прием в военкомат.

Глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил "Стране": по закону справка , которую Минобразования рекомендует выдавать абитуриентам, не является основанием для отсрочки от армии.

Отсрочка предоставляется на время обучения в вузе, но, если пока даже не начался отбор, то как можно утверждать пройдет ли абитуриент конкурс и станет ли студентом.

"Свое разъяснение должен дать Генштаб Минобороны, чтобы исключить двоякого подхода и злоупотреблений", — считает Кравец.

В Минобороны еще в июне дали свои разъяснения по ситуации. В них, в частности, говорится, что решения об отсрочках принимаются на местах, то есть, попросту сбросили решение проблемы на местные военкоматы.

Глава директората высшего образования Минобразования Олег Шаров расказывал "Стране", что реакция Минобороны на проблему есть, "и она адекватная. Надеюсь, уже сегодня до вечера проблема остается в прошлом", — сказал нам вчера Шаров.

По итогу появилось только новое письмо Минобразования, которое может служить инструкцией для вузов, но вряд ли впечатлит военкомов.

"Есть еще письмо Офиса президента к областным обладминистрациям плюс нашли общий язык с Минобороны. Но досадные случаи возможны всегда", — говорит Шаров.

Письмо ОПУ к обладминистрациям пока не обнародовано, предположительно оно должно появиться сегодня вечером. Как стало известно "Стране", в нем облдминистрации призывают включиться в процесс и активно решать проблемы на местах - держать контакт и с вузами, и с военкоматами, и с абитуриентами.

Также на сайте Минобразования появилась новость, что они совместно с Офисом президента и Генштабов "проработали решения, которые позволят абитуриентам получить отсрочку". Но в перечне этих решений говорится только о тех же справках от вузов, которые позволят получить отсрочку до 1 октября этого года.

Тем не мене, глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что "достигнутые договоренности позволят поступающим воспользоваться своим конституционным правом и подать заявления на поступление".

Непонятно, зачем такие сложности, если ситуацию могла бы решить инструкция Генштаба ВСУ. Военкоматы получили бы четкие разъяснения - как действовать в нынешней призывной кампании: руководствоваться законом о воинской службе (который прописывает призыв для тех, кому исполнилось 18 лет) или постановлением Кабмина (оно, наоборот, указывает, что призывать 18-19 летних можно только с их согласия и при наличии письменного заявления).

Но официально новых разъяснений от генштаба так и не появилось. В пресс-службе Генштаба ВСУ "Стране" посоветовали звонить за разъяснениями на горячую линию 0800 500 051. Попытки пробиться на нее оказались безуспешными - номер постоянно занят.

Руслан Бондарь рассказывает, что к решению проблемы уже подключились несколько народных депутатов, также активно общаются с военкоматами местные чиновники. "В вузах идут навстречу. Мне позвонили из "Житомирской политехники" и предложили, если не получимся взять справку в "своем" вузе, идти к ним, они дадут", — говорит Бондарь.

Впрочем, комплексного решения проблемы пока все же нет. У поступающих по-прежнему нет гарантии, что в конкретном военкомате их справку о "намерении поступать" примут и дадут отсрочку. Чтобы снять вопрос нужно, как минимум, получить внятное разъяснение Генштаба, а в идеале - убрать законодательную коллизию, и все же решить - призыв в армию в Украине идет с 18 лет или 18-19 летние юноши могут идти служить только по желанию.