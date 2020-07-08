После выхода расследования о вилле украинского политика и блогера Анатолий Шария, он обвинил Офис президента (ОП) Владимира Зеленского в подготовке покушения на себя. На Банковой назвали заявление Шария "смешным" и попыткой поднять свой рейтинг на хайпе против президента.

О покушении на себя Шарий заявил в своем новом видео.

По его словам, покушение на него готовит Служба безопасности Украины, которая пыталась поручить его Александру Золотухину - проживающему в Испании гражданину Украины, который находится в розыске по статьям о хулиганстве, похищении человека, грабеже и вымогательстве.

Шарий также опубликовал видеообращение Золотухина, который рассказал о своем отказе выполнять заказ украинских спецслужб и написал заявление в испанские правоохранительные органы.

В свою очередь замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил в комментарии "Укрианской правде", что Шарий специально нагнетает ситуацию и пытается "прилепиться" к президенту Украины, чтобы увеличить свой рейтинг.

"Вся кампания Шария, которая началась несколько месяцев назад, по моему мнению, это исключительно для того, чтобы поднять рейтинг и приковать внимание к его недопартии. Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее. Человек создает искусственный конфликт исключительно для рейтингов... Обвинять в чем-то Офис президента или другие структуры - это просто смешно. Что касается СБУ, то это история из разряда "давайте запишем какого-то товарища, который скажет, что его заказала СБУ. Я думаю, что завтра Шарий может таких людей 50 наснимать", - заявил сотрудник ОП.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что журналисты обнаружили у Шария виллу в Испании за миллион евро. Шарий подтвердил, что это действительно его вилла, но уточнил: она стоит 3 миллиона.

Ранее мы писали, что Шарий в ближайшее время не планирует проводить новые акции протеста.