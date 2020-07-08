Сегодня, 8 июля, в системе Zoom состоялась онлайн-дискуссия относительно украинского законопроекта №2693-д "О медиа", который уже получил определение репрессивный.

Помимо авторов документа, в беседе принял участие эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон. Бельгийский специалист заранее прочитал законопроект и выступал уже с комментариями по сути.

Жан-Франсуа Фурнемон заявил, что предлагаемое законом регулирование онлайн-СМИ не соответствует европейской практике.

"Что касается онлайн-медиа, то, согласно европейской практике, их контент не регулируется", - отметил он.

Эксперт добавил, что регистрация онлайн-медиа должна быть предельно легкой. В связи с этим, комплексно анализируя законопроект №2693-д, Фурнемона возмутил пункт об отказе в продлении или аннулирование лицензии СМИ.

"Общие принципы, цель которых - защитить и укрепить свободу выражения мнений и информации, должны быть усилены. Больший акцент должен быть сделан на свободе слова, меньший - на ограничения и санкциях", - сказал Жан-Франсуа Фурнемон.

Напомним, в законопроекте "О медиа", который предлагается к принятию, прописана ускоренная блокировка СМИ, ужесточения санкций против журналистов и медиа, а также практически неограниченные полномочия Национального совета по телерадиовещанию, который получает право блокировать онлайн-СМИ. Подробный анализ законопроекта -в материале "Страны".

Национальный союз журналистов Украины, который возглавляет Сергей Томиленко, объявил сбор журналистов, чтобы заявить протест репрессивному законопроекту "О медиа".