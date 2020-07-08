Омбудсменом по языку в Украине стал бывший нардеп от "Народного фронта" Тарас Креминь, который много лет жизни посвятил преподаванию украинской литеруры.

Такое решение сегодня принято на очередном заседании Кабмина, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что правительство кроме Тараса Кремня рассматривало еще две кандидатуры на этот пост: Светлану Броникову (от Минкульта), Святослава Литинского (от Минюста).

Отметим, что еще раньше Кабмин постановил создать Секретариат языкового омбудсмена с граничной численностью в 50 человек.

Тарас Креминь - выходец из Николаевской области. Он работал комитете образования и науки Верховной Рады. Там он занимался вопросами образования переселенцев и жителей подконтрольного Донбасса. Отметим, что именно на этот период приходится тотальная украинизация местных школ. Он также является соавтором "драконовского" закона о языковой политике, который принял Петр Порошенко на излете своего президентства. Оба документа критиковались в Евросоюзе за нарушение прав языковых меньшинств.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине решили больше не пересматривать бюджет-2020. Также мы сообщали, что в Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина.