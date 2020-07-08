В среду, 8 июля, нардеп-пауэрлифтер Артем Дмитрук, который прошел в Раду по 133 округу от "Слуги народа", провел снос двух шлагбаумов и будок, установленных на заездах к морю для сбора денег.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня мы провели две акции с неравнодушными одесситами. На 13-й станции Фонтана и на Ланжероне. Никто в этом городе не будет воровать деньги у одесситов. Даже горсовет во главе с мэром", - сказал Дмитрук.

Летом прошлого года Дмитрук со своими сторонниками уже разрушал другой шлагбаум – тоже на 13-й санции. Большого фонтана. До сих пор проезд к берегу там открыт.

Напомним, в Одессе категорически не рекомендуют купаться на всех пляжах города - из-за низкого качества воды.

Также мы писали, что недавно с визитом в Одессе побывал президент Украины Владимир Зеленский.