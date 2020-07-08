Житель Эстонии Роман Трофимов более 100 дней прожил в аэропорту Манилы, столицы Филиппин. Его мечта посетить эту страну не осуществилась из-за его "серого" паспорта иностранного гражданина Эстонии. По прилету в Манилу его не пустили на территорию страны. Когда Роман должен был улететь из Филиппин на родину, он опоздал на свой рейс.

Об этом в среду, 8 июля, турист написал в своем Facebook.

Так, мужчина жаловался, что более трех месяцев спит на полу, плохо питается и не практически видел солнца. Роман просил пользователей соцсети помочь ему распространить информацию о его проблеме, чтобы поскорее ее решить. И это помогло - историю подхватили европейские СМИ, после чего правительство Эстонии организовало эвакуационный рейс для туриста.

Примечательно, что мужчине удалось покинуть Филиппины, однако при пересадке в Амстердаме он опоздал на рейс.

"Для всех кто хотел меня встретить к сожалению не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама.

Не вижу причин переживать днём раньше днём позже я бужу дома не делает разницы, моя главная цель была обрести свободу и выбраться из Филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", - написал Роман.

Напомним, недавно группу из 17 украинских туристов, среди которых двое детей 8 и 9 лет, задержали в аэропорту Афин в ночь с 4 на 5 июля и отправили в местный полицейский участок, так как въезд в Евросоюз из Украины запрещен.

Ранее мы писали, что задержанных в аэропорту Афин уже посадили на рейс в Киев.