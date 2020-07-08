Власти Каталонии (автономный регион Испании) ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на улице с 9 июля. Ранее там вводили жесткий карантин лишь в одном из районов. Об этом сообщает La Voz de Galicia.

С четверга надевать маски нужно будет во всех общественных местах. Это касается как местных жителей, так и туристов. Маски и другие средства гигиены будут раздавать бесплатно прямо на улицах.

По словам главы Генералитета Каталонии Квим Торра, такие меры были утверждены из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

В Испании на сегодняшний день зафиксировано почти 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране скончались 28,3 тыс. человек. Данные относительно выздоровевших отсутствуют.

Как сообщала "Страна", в мае в Барселоне во время карантина открылись пляжи. Власти разрешили купаться и бегать. Еще в самом начале пандемии Covid-19 в Испании решили сдавать в аренду собак, чтобы выгуливать их, избегая строгого карантина.