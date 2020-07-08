В четверг, 9 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Обещают сильные дожди с грозой, местами возможен град. В связи с чем, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении/

Напомним, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине спадет жара и пройдут дожди.

Также мы писали, что в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов. Некоторые дни первого летнего месяца оказались самыми жаркими за последние 140 лет.