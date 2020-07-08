В Одессе категорически не рекомендуют купаться на всех пляжах города
После того как на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку, в местной мэрии заявили, что купаться в городе не рекомендуется.
Об этом со ссылкой на "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Так, 30 июня в контрольных точках на пляжах Одессы отобрали воду для анализа. Оказалось, что пробы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.
"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - сказано в сообщении.
Снова можно будет купаться после особого распоряжения.
Напомним, неделю назад в Одесской ОГА заявили, что вода на пляже Дельфин "чистая", а экологи выявили превышение норм в 16 раз.
Также мы писали, что в Одессе топливо из токсичного танкера Delfi вылилось в море неподалеку от пляжа.