После того как на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку, в местной мэрии заявили, что купаться в городе не рекомендуется.

Об этом со ссылкой на "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Так, 30 июня в контрольных точках на пляжах Одессы отобрали воду для анализа. Оказалось, что пробы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - сказано в сообщении.

Снова можно будет купаться после особого распоряжения.

Напомним, неделю назад в Одесской ОГА заявили, что вода на пляже Дельфин "чистая", а экологи выявили превышение норм в 16 раз.

Также мы писали, что в Одессе топливо из токсичного танкера Delfi вылилось в море неподалеку от пляжа.