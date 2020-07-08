Прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки Семочко, поскольку признала невозможность этого после окончания досудебного расследования, о котором заявили прокуроры прямо во время заседания Печерского суда.

До этого Петр Порошенко заявил, что ходатайство об избрании ему меры пресечения должно быть отозвано, поскольку оно незаконно.

По словам Порошенко, правоохранители нарушили процедуру во время вручения ему подозрения, таким образом подозрение можно считать не врученным. Потому и мера пресечения незаконна и ее нужно отозвать, объяснил свою позицию суду экс-президент.

Напомним, открытое против Порошенко уголовное производство касается незаконного назначения Сергея Семочко первым замом главы Службы внешней разведки. Экс-гаранту объявили о подозрении еще 10 июня. Суд пытается избрать меру пресечения с 18 июня. В первый раз заседание перенесли из-за смерти отца Порошенко. 1 июля заслушали сторону защиты и обвинения. Прокуроры озвучили фабулу дела Семочко, по которой идет расследование.

Следствие сначала настаивало на содержании фигуранта дела под стражей, но в первый день суда сторона обвинения вдруг попросила более мягкую меру - личное обязательство с запретом на выезд за границу.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуроры объявили о завершении досудебного расследования против Порошенко по делу Семочко.

Также мы сообщали, что ГБР закрыло дело об отмывании доходов Порошенко через "Кузню на Рыбальском".