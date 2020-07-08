В Кабмине разрешили продлить предельное время работы театров и других культурных учреждений до 23:00 в условиях пандемии Covid-19. При этом раньше ночные клубы фактически работали дольше, но теперь их уравняли с театрами.

Данное решение правительство приняло на заседании 8 июля.

С таким предложением выступил глава Минкульта Александр Ткаченко совместно с представителями МВД. Он инициировал внесение соответствующих изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая №392. Члены правительства единогласно поддержали эти предложения с условием доработки в течение одного дня.

"Мы все видим на видео, как они все (клубы - Ред.) работают ночью – и им ничего не мешает. В то же время, для учреждений культуры, в том числе театров, есть ограничение – рассадка шахматкой и ограничения работы до 22 часов, хотя они начинают работать в 19:00-20:00. Этими изменениями, которые разработаны совместно с МОЗом и МВД, мы упорядочиваем, что ночные развлекательные заведения не смогут работать после 23 часов, зато для культурных мероприятий есть определенные изменения, которые позволят им также работать до 23 часов, но с четкими ограничениями и правилами", - сказал министр культуры Украины.

Ограничение работы ночных клубов введено в рамках карантинных мер, которые распространяются на развлекательные заведения. Таким образом они не смогут законно работать всю ночь.

В Минэкономики также предложили исключить из карантинного постановления Кабмина ограничения для субъектов общественного питания, работающих по адресной доставке и на самовывоз.

Как сообщала "Страна", в Министерстве здравоохранения Израиля составили рейтинг заведений по степени опасности для здоровья в условиях эпидемии коронавируса Covid-19. Наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.

Напомним, что проработавшие лишь одни выходные кабаки в Англии стали очагом Covid-19 и вновь полностью закрылись.