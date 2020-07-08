В Киеве неизвестные похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, акционера крымского судоремонтного завода "Южный". Семья предпринимателя уверена, что за этим стоят российские спецслужбы, в частности ФСБ РФ.

Об этом в среду, 8 июля, информирует издание Liga.net.

Сообщается, что похищение Ткаченко произошло 1 июля в столичном салоне красоты. Туда вошли двое мужчин, надели на бизнесмена наручники и вывезли на сером автомобиле. При этом сотрудники салона сообщили, что перед этим мужчины успели представиться "федералами". Адвокаты Ткаченко и его семья утверждают, что это указывает на причастность ФСБ России к похищению. По словам супруги предпринимателя Юлианны Ткаченко, она получает многочисленные угрозы от неизвестных в свой адрес.

Украинская полиция уже открыла дело по статье 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека. При этом правоохранители не говорят, где бизнесмен может находиться и какие версии рассматривает следствие.

Однако источники журналистов в МВД утверждают, что на раскрытие преступления уже брошены "лучшие силы", а информации о том, что Ткаченко вывезли из Украины, пока подтверждения нет. В Госопгранслужбе отказались предоставлять информацию по поводу местонахождения Ткаченко.

По данным издания, перед похищением бизнесмен несколько лет судился с российскими властями из-за "отжатого" бизнеса. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов. В марте суд РФ заочно арестовал Ткаченко на срок в два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Под заочный арест был отправлен и гражданин Польши Сельвесюк.

Сообщается, что до аннексии Крыма Ткаченко постоянно проживал в Киеве, а на полуостров летал только по работе. Супруга предпринимателя рассказала, что в 2014 году Ткаченко не принял российское гражданство и выступал против аннексии Крыма. По этой причине он стал персоной нон-грата - ФСБ России включила его в базу невъездных лиц.

Недавно российские СМИ сообщали, что Ткаченко и Сельвесюк в России обвинены "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств". Так, украинский предприниматель проходил по "делу братьев Магомедовых" о хищении денежных средств АО "Объединенная зерновая компания" при поставках украинского зерна в 2012-2013 годах как бенефициар компании Newbay (Эдинбург).

В июне этого года Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ.

Момент похищения бизнесмена Сергея Ткаченко в салоне красоты в Киеве. Видео с камер наблюдения. Видео: ЛИГА

Напомним, что недавно в Одессе спецназ задержал членов межэтнической организованной преступной группировки, которые пытались похитить местного предпринимателя. Лидером злоумышленников оказался "вор в законе" по кличке "Лоту Гули".

Ранее мы писали, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поделился планом возврата Крыма в состав Украины.