В среду, 8 июля, прямо в зале Печерского суда Киева прокуроры объявили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Петра Порошенко по назначению им замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Страна" ведет онлайн-репортаж заседания.

Теперь материалы дела будут переданы на ознакомление защите Порошенко. После чего дело уйдёт на решение в суд.

"То, что о завершении досудебного расследования прокуроры объявили на суде вероятно вызвано тем, что Порошенко не хотят давать возможность затягивать ещё и этот процедурный момент", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".

Мы разбирались, что означает и первая "пидозра" в другом деле против Порошенко, о его мальдивском отдыхе.

Напомним, что 1 июля 2020 в ГБР состоялся допрос Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.