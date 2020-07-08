В Совете Федерации РФ заявили, что разговоры о возможности скорого вхождения "ЛДНР" в состав России возникли из-за того, что в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе нет продвижения.

Об этом со ссылкой на спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко пишет "Российская газета".

"Разговоры возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в "ДНР" и "ЛНР", - сказала Матвиенко.

Также спикер Совета Федерации РФ заявила, что Россия занимает позицию, что мирное урегулирование на Донбассе должно происходить на базе Минских соглашений.

"В этих соглашениях заложены все механизмы для реинтеграции "ДНР" и "ЛНР" в состав Украины", - заявила Матвиенко.

Напомним, о возможности скорого вхождения "ЛДНР" в состав России в начале июля заявил "экс-премьер ДНР" Александр Бородай.

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