Украина разорвала сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, которое было закреплено межправительственным меморандумом, подписанным 12 июля 2012 года и вступившим в силу в этот же день.

Кабинет министров Украины прекратил действие этого документа. Такое решение было принято в среду, 8 июля, на очередном заседании правительства.





Напомним, в МИД Украины призвали население готовиться к полномасштабному вторжению России. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, во-первых наблюдается рост военных мощностей России, а во-вторых - значительное усиление военных группировок войск ВС РФ в аннексированном Крыму.

Также мы разбирались, почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России.