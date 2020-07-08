Вчера, 7 июля, СБУ задержала в Одессе во время попытки похищения человека четырех бандитов из группировки вора в законе Надира Салифова по кличке "Лоту Гули". "Страна" выяснила подробности того, чем занималась банда вымогателей.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Одесская группировка, которую вчера, 7 июля, задержали сотрудники СБУ, состояла из этнических азребайджанцев. Контроль над организованными преступными группировками (ОПГ) принадлежит вору в законе Надиру Салифову по кличке "Лоту Гули". Вор в законе руководит этой и еще несколькими ОПГ дистанционно, так как постоянно живет в Турции. В ОПГ входило более десяти человек. Из них – четверо девушек.

На первый взгляд, довольно удивительное обстоятельство, женщины крайне редко участвуют в организованных преступных группировках. Однако после выяснения специфики преступлений, которыми занималась ОПГ, становится ясно, для чего бандитам были нужны девушки.

Одесская группировка, которую вчера разгромили сотрудники СБУ, работала по "стресс-методике" развода на деньги. Говоря простым языком – миловидные участницы банды знакомились через интернет с мужчинами. Но не как проститутки, а как обычные любительницы интима.

Основной интерес члены ОПГ проявляли к мужчинам состоятельным – во время первого свидания их приглашали в дорогие рестораны, где участницы банды ненавязчиво проверяли толщину кошелька своих визави и "пробивали" источники его благосостояния. А во время второго свидания участницы банды приглашали мужчин в "случайно" освободившуюся квартиру "подруги". Или заявляли, что их квартира свободна, так как муж уехал за границу. Этим и пользовались участники группировки мужского пола, которые караулили в засаде под домом. Во время свидания они врывались группой в квартиру, где между участниками ОПГ – девушкой и мужчинами, разыгрывалась небольшая театральная сценка – один из мужчин заявлял, что он муж и давно подозревал свою жену в неверности. И мол, пригласил с собой родственников для быстрой расправы – мол, по религии обманутый муж может смыть позор лишь кровью любовника жены.

Стоит ли пояснять, что мужчины, которых бандиты заставали обнаженными, пытались хоть как-то решить конфликт с обманутым "мужем" и его "родственниками", которые через довольно короткий промежуток времени соглашались на немалую денежную компенсацию. Для "надежности" составляли горе-любовников связанными и забрав ключи от их жилья, выносили оттуда все деньги и ценности. Однако и этого бандитам было мало – они требовали снять с карточек деньги.

На счету у банды более десятка потерпевших, которых угрозами заставили отдать деньги и автомобили. Четверть от всего отобранного добра и денег члены ОПГ перечисляли своему зарубежному куратору – вору "Лоту Гули".

К слову, вор в законе "Лоту Гули" – Надир Салифов, не гнушается любыми способами легкого отъема денег. Основные деньги ему приносит контроль всех соотечественников – азребайджанцев, которые торгуют на украинских и российских рынках овощами, фруктам и зеленью. Также ему приносят деньги, вернее, долю от вымогательства и рэкета многочисленные этнические азербайджанские ОПГ в Украине и России. Многие из них сделали ставку на обман и психологическое давление на членов семей состоятельных украинских бизнесменов. Например, среди членов ОПГ Лоту Гули популярно найти и взять под психологический контроль жен состоятельных предпринимателей. При этом используются самые разные и изощренные методы. С некоторыми женами и дочерьми предпринимателей знакомятся аниматоры и фитнес-тренеры на популярных зарубежных курортах, затем тайно снимают откровенные видео и шантажируют. С другими проводится более специализированная работа, причем к этому подключаются даже специалисты – психологи. Главная цель – получить полный контроль над своей жертвой и заставить ее переписать бизнес на членов ОПГ. Либо перечислить крупные суммы денег на счет.

Дело в том, что большинство жен украинских предпринимателей являются конечными владельцами бизнеса мужей – имущества, счета и активы бизнесмены переписывают на своих супруг по старой постсоветской традиции, так как в любой момент могут попасть под пресс государственных фискальный и силовых служб.

По информации источников Страны в СБУ, одна из недавних жертв "психологической атаки" бандитов из ОПГ Лоту Гули на семьи украинских бизнесменов якобы является супругой крупного одесского бизнесмена и политика Александра Грановского, которая попала под влияние "людей Лоту Гули".

Напомним, вчера мы публиковали подробностями громкого задержания членов межэтнической организованной преступной группировки в Одессе. Фото и видео задержания можно посмотреть здесь.