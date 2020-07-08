Во время перерыва в судебном заседании по делу о назначении замглавы СВР Сергея Семочко, экс-президент Украины Петр Порошенко вышел к своей группе поддержки и принялся произносить речь. Однако его ненадолго прервал неизвестный мужчина, который бросил в бывшего главу государства фальшивые доллары.

Видео инцидента распространил телеграм-канал Pavlovsky News.

Так, после того как в Порошенко полетели фальшивые доллары, экс-президента сразу принялись защищать его охранники. Однако бывший глава государства оттолкнул своих защитников и начал указывать пальцем на мужчину, бросившего "валюту".

"Этого провокатора, который к нам прорвался, срочно, мы сейчас установим кто он и откуда взялся. Мы будем именно так встречаться с каждым. Это Офис президента, заказывает именно такие шаги против лидера оппозиции. Еще одно подтверждение, что они нас боятся. Пусть трясутся", - сказал Порошенко

Мужчину, совершившего такую "акцию" сразу же принялись активно толкать люди в военной форме. Чем завершился инцидент пока неизвестно.

Напомним, 8 июля Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.

"Страна" ведет прямую трансляцию событий вокруг этого судебного заседания.