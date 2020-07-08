Государственное бюро расследований в среду, 8 июля, закрыло уголовное дело об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском".

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Под шумок сегодняшнего слабого и бесперспективного дела в отношении Порошенко о назначении ним чиновника Службы внешней разведки, находящееся в собственности Венедиктовой Государственное бюро расследований закрыло сегодня одно из ключевых дел об отмывании Порошенко преступных доходов по Кузне на Рыбальском", - написал Портнов.

По его словам, это уже четвертое производство в отношении Порошенко, которое закрывается при участии генпрокурора.

"Абсолютно очевидно, что власть реабилитирует Порошенко и сохраняет его деньги и активы. Это решение, как и три предыдущих, будет обжаловано нами в суде", - написал Андрей Портнов.

А адвокат Порошенко Илья Новиков, который также сообщил в Facebook о закрытии дела, утверждает, что на следователей по делу оказывалось давление, а руководитель следственной группы Олег Корецкий согласился в ближайшее время рассказать об этом прессе.

Отметим, дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова. Как говорилось в заявлении Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Летом прошлого года Порошенко вызывали на допрос по этому производству. Кроме того, суд дважды арестовывал активы и недвижимость "Кузни на Рыбальском".