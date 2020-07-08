В Черногории решили упростить въезд для граждан Украины на фоне ужесточения общих карантинных мер из-за эпидемии Covid-19. Новые правила въезда начали действовать с сегодняшнего дня, 8 июля. Теперь для туристов из Украины разрешен въезд в Черногорию без необходимости иметь негативный тест на коронавирус типа Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здравоохранения Черногории.

По данным worldometers, в Черногории количество заразившихся Covid-19 составляет 907, из них 17 - погибли.

Украина добавлена в список стран, из которых въезд в Черногорию возможен без дополнительных ограничений в отношении Covid-19. Всего в нем 50 государств.

Ранее въезд из Украины на территорию Черногории был разрешен при проведении предварительного коронавирусного тестирования и получения негативного результата.

Как сообщала "Страна", США, Черногория и Чехия вошли в "красный список" Минздрава Украины. Число инфицированных Covid-19 согласно официальным данным превышает 40 случаев на 100 000 населения.

Напомним, какие еще страны открыли свободный въезд для граждан Украины.