Вчера в Донецкой области произошел очередной обвал породы в шахте. В результате происшествия на производстве в городе Мирноград погиб горняк.

Об этом в среду, 8 июля, информирует пресс-служба министерства энергетики Украины.

"07 июля 2020 года в 21:16 на шахте ОП "Шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь" в монтажном проходе бремсберговой лавы пл. h10 по неизвестным причинам произошло обрушение пород кровли в 70 м от конвейерного прохода. Горный диспетчер немедленно вызвал оперативный взвод 10-го военизированного горно-спасательного отряда", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, на тот момент в шахте находилось 35 горняков, а непосредственно на аварийном участке - 9 рабочих. Шахтеров оповестили о происшествии и вывели с места аварии.

"Аварией был захвачен 1 горнорабочий очистного забоя - Сергиенко Сергей Павлович, 1973 года рождения. В 21:35 пострадавший был удален из-под завала, однако медработники, которые сразу прибыли на место аварии, оказались бессильны - к сожалению, горняк погиб", - поделились в Минэнерго.

Ведомство и лично и.о. министра энергетики Ольга Буславец выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего горняка.

Напомним, что недавно подобная авария произошла на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь". В результате погиб один рабочий, еще один шахтер был травмирован.

Как мы ранее сообщали, временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что готовит пилотный проект по закрытию шах в одном из городов. Для этого будет использован немецкий опыт.