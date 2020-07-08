СБУ заявила о задержании диверсанта, который, как утверждает спецслужба, должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот", что могло привести к масштабной катастрофе и гибели людей.

Злоумышленника задержали в зоне проведения Операции объединенных сил во время того, как он доставал два гранатомета РПГ-22 из заранее подготовленного врагом схрона.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"Контрразведчики установили, что для выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот", - говорится в сообщении.

Какие доказательства таких намерений есть у СБУ не сообщается.

Как говорят в СБУ, задержанный является жителем города Ровеньки.

"С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

По данным СБУ, он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы) УК Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о задержании в Киеве гражданина Украины, который принимал активное участие в создании т.н. "Разведывательного управления ДНР".

А накануне стало известно об аресте в Москве украинского экс-футболиста Василия Василенко по обвинению о шпионаже.