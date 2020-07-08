В Киеве проведут масштабную реконструкцию пятикилометровой зоны вдоль Набережного шоссе: там появится велодорожка, пешеходная зона с освещением и местами для отдыха. В планах также построить новые подпорные стенки и отремонтировать новые. На реконструкцию планируют потратить более 150 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Так, на месте бывшей трамвайной колеи появится велодорожка с пешеходным променадом. Веломагистраль свяжет мост им. Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут Лесная-Центр), Парковый Пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Трухавного острова, а также на веломаршрут Троещина-Центр) и Подол.

На первом этапе реконструкции демонтируют старую конструкцию покрытия, а также элементы, которые будут мешать строительству. На выполнение этих работ необходимо около 9 млн гривен.

По всей длине велодорожки и тротуара оборудуют освещение. Проектом предусмотрена установка опор, светильников, прокладка энергосети и подключения ее к городской системе. На это потратят еще 11 млн грн.

Обновят вдоль нового маршрута и инженерные системы - сеть ливнестоков и систему отвода дренажных вод. Предусмотрено строительство новых участков. На это уйдет около 15 млн грн.

Новую велодорожку и пешеходную зону присоединят к системе "Kyiv Smart City". Вдоль маршрута установят камеры видеонаблюдения. По всей протяженности проложат сети для работы системы. На это сметой предусмотрено 10 млн грн.

Новая велодорожка будет из многослойного асфальтового покрытия. Также построят основу - песчано-щебеночную подушку. Площадь покрытия велосипедной дорожки составит 13,027 тысяч квадратных метров. На ее строительство уйдет около 93 млн грн.

Чтобы сдержать склон на нижних ярусах - построят новые подпорные стенки. Также отремонтируют существующие противооползневые сооружения. На это предусмотрено около 5,5 млн грн.

Пешеходную зону обустроят из фигурных элементов мощения. Выполнят все по концепции "безбаръерной среды". На пересечениях велодорожки с проезжей частью установят светофоры. Вдоль велодороджки и променада высадят новые деревья, кусты, газоны. Появятся вдоль Набережного шоссе и зоны отдыха. На благоустройство территории предусмотрено 13 млн грн.

Также дополнительные средства потратят на археологические изыскания, создание безопасных условий при строительстве и другие производственные расходы.

Напомним, в Киеве три года будут ремонтировать станцию метро "Лесная", возле которой появится новый ТРЦ.

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