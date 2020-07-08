Во вторник, 14 июля, Верховная Рада может провести внеочередное заседание.

Об этом в среду, 8 июля, пишет народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем телеграм-канале.

"Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня шесть законопроектов", - сообщил нардеп.

Так, во вторник парламент может рассмотреть следующие проекты законов:

№3658 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии"

№3615 - "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами)

№3781 - "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" касательно дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

№2013 - "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" касательно повышения размера стипендии и ежегодной помощи"

№2524 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей"

№3550 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта"

Напомним, что на прошлом заседании парламента депутаты в первом чтении проголосовали за проект закона об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Или, как его еще называют, законопроект о "зеленых" тарифах.

Ранее мы писали, что в пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО).