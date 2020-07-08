Президент Украины Владимир Зеленский после срочного посещения Луганской области, где продолжают гореть леса, отправился с рабочим визитом в Черновцы. Он планирует осмотреть последствия паводков в области и посетить объекты программы "Большое строительство".

Об этом со ссылкой на источник Офиса Президента сообщают Украинские новости.

"После поездки в Луганскую область Президент прибудет в Черновцы после обеда", – говорится в сообщении. В ходе визита президент планирует осмотреть последствия паводков в области и посетить объекты программы "Большое строительство".

Напомним, Зеленский должен был посетить Черновицкую область сегодня, 8 июля, однако, из-за пожаров он отправился сначала в Луганскую.

В ходе визита в область, президент сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом, выделят по 300 тыс грн, 20 тысяч всем пострадавшим и отдельно буду решать вопрос по погибшим.

Также "Страна" сообщала, что завтра Зеленский полетит на Волынь с рабочей поездкой.