История с приключениями наших сограждан, которые невольно застряли в аэропорту Афин, получила продолжение. Как оказалось, еще одна наша землячка, которая надеялась отдохнуть на иностранном курорте, все-таки застряла в Греции после того, как предыдущая группа украинцев вылетела домой.

Об этом сообщило посольство Украины в Греции в комментарии "Европейской правде".

По словам посла Украины Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух рейсов, прибывших вчера, 7 июля, из Украины в Грецию, которая не имела права на пересечение границы.

"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, есть лишь одна гражданка, которая не прислушивалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же, как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину. Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто пробыл три дня в изоляторе, сработали, и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают", - сообщил посол.

Вчера вечером украинские консулы дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию, но переполнения изолятора не произошло.

Напомним, "Страна" сообщала, что МИД хочет запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им летать нельзя.