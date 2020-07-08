Львовская область вошла в список не готовых к смягчению карантина, а Черниговская его покинула
В Ровенской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях зафиксировано превышение процента выявления новых случаев коронавируса, а в Тернопольской - не соответствует норме динамика заболеваемости Covid-19. На Харьковщине выявлено не соответствие норме по этим обоим показателям. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Также уточняется, что в Одесской области - недостаточный охват населения тестированием на коронавирус. А на Закарпатье превышен показатель заполняемости коек для заболевших Covid-19 и превышает норму процент выявления болезни. Донецкая область не соответствует условиям для смягчения карантина по трем показателям - проценте выявления, динамике коронавируса и охвате тестированием.
Перечень регионов, которые не могут смягчить карантин пополнила Львовская область, но его покинула Черниговщина.
Напомним, что для смягчения карантина в регионе, уровень заболеваемости в области должен соответствовать четырем показателям:
- заполненность кроватей - не выше 50%
- процент выявления новых случаев инфекции - 11%
- динамика прироста - не более 10%
- тестирование - не менее 24 на 100000 населения в сутки.
Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав закупит препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.
Также мы сообщали, что в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, новых заразившихся сразу 114 человек.