Минздрав опубликовал данные по показателям готовности регионов к смягчению карантина. Фото: facebook.com

В Ровенской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях зафиксировано превышение процента выявления новых случаев коронавируса, а в Тернопольской - не соответствует норме динамика заболеваемости Covid-19. На Харьковщине выявлено не соответствие норме по этим обоим показателям. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Также уточняется, что в Одесской области - недостаточный охват населения тестированием на коронавирус. А на Закарпатье превышен показатель заполняемости коек для заболевших Covid-19 и превышает норму процент выявления болезни. Донецкая область не соответствует условиям для смягчения карантина по трем показателям - проценте выявления, динамике коронавируса и охвате тестированием.

таблица данных

Перечень регионов, которые не могут смягчить карантин пополнила Львовская область, но его покинула Черниговщина.

Напомним, что  для смягчения карантина в регионе, уровень заболеваемости в области должен соответствовать четырем показателям:

  • заполненность кроватей - не выше 50%
  • процент выявления новых случаев инфекции - 11%
  • динамика прироста - не более 10%
  • тестирование - не менее 24 на 100000 населения в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав закупит препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, новых заразившихся сразу 114 человек.

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