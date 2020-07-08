В Ровенской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях зафиксировано превышение процента выявления новых случаев коронавируса, а в Тернопольской - не соответствует норме динамика заболеваемости Covid-19. На Харьковщине выявлено не соответствие норме по этим обоим показателям. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Также уточняется, что в Одесской области - недостаточный охват населения тестированием на коронавирус. А на Закарпатье превышен показатель заполняемости коек для заболевших Covid-19 и превышает норму процент выявления болезни. Донецкая область не соответствует условиям для смягчения карантина по трем показателям - проценте выявления, динамике коронавируса и охвате тестированием.

Перечень регионов, которые не могут смягчить карантин пополнила Львовская область, но его покинула Черниговщина.

Напомним, что для смягчения карантина в регионе, уровень заболеваемости в области должен соответствовать четырем показателям:

заполненность кроватей - не выше 50%

процент выявления новых случаев инфекции - 11%

динамика прироста - не более 10%

тестирование - не менее 24 на 100000 населения в сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав закупит препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, новых заразившихся сразу 114 человек.