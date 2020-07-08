Вчера, 7 июля, Печерский суд Киева арестовал на два месяца двух строителей, которые по пьянке перерезали горло своему коллеге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По информации собственных источников в МВД, в воскресенье, 6 июля, на Железнородорожном шоссе прохожие обнаружили мертвое тело мужчины со следами насилия. Позже на место происшествия прибыли криминалисты. Они установили, что потерпевшего сильно избили, а потом перерезали горло, предположительно осколком бутылки, который нашли рядом с трупом. В ходе расследования удалось установить личность убитого - им оказался 37-летний приезжий заробитчанин.

После осмотра записей уличных камер видеонаблюдения и опроса свидетелей выяснилось, что к его жестокому убийству могут быть причастны двое его коллег по работе. По горячим следам полиция задержала подозреваемых в убийстве. Ими оказались два строителя 29 и 19 лет (с Херсонской и Одесской области). Старший ранее судим за кражи.

Позже заробитчане сознались, что во время распивания алкоголя повздорили со своим товарищем по работе и решили проучить его кулаками. Он начал сопротивляться, поэтому в пылу пьяной драки один из них перерезал ему горло осколком от бутылки. 29-летний мужчина перекладывает вину за убийство на молодого коллегу.

За совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц по п.12 ч.2 ст.115 УК Украины им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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