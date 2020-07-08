Власти Волынской области заявили о визите в регион президента Владимира Зеленского, который состоится в четверг, 9 июля. Об этом сообщается на странице Волынской ОГА в соцсети.

"9 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Волынскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 июля, владимир Зеленский должен был посетить Черновицкую область, но отменил визит из-за чрезвычайной ситуации на Луганщине, где в лесных пожарах сгорели десятки домов и погибли люди. Таким образом Зеленский вместо Буковины срочно полетел в Луганскую область.

Также мы сообщали, что масштабный пожар в Луганской области, который уничтожил десятки жилых домов, будут тушить самолетами, несмотря на страх перед сепаратистами.