SkyUp отменил почти все международные рейсы
Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines, которая недавно отменила три направления по Украине, прекратила продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа.
Об этом пишет Lowcost Avia.
В продаже остались билеты только на международные регулярные рейсы из Киева в Тирану (Албания), а с 24 июля - в Бургас (Болгария).
Кроме того, SkyUp полностью отменила в 2020 году продажу билетов на рейсы:
- Львов - Барселона
- Одесса - Барселона
- Харьков - Барселона
- Запорожье - Барселона
- Одесса - Ларнака
- Запорожье - Ларнака
- Львов - Бургас
- Харьков - Бургас
- Запорожье - Бургас
Напомним, лоукостер Ryanair возобновил полеты между Италией и Украиной.
Также мы писали, что Wizz Air в сентябре запускает рейсы из Киева и Львова в Пардубице. С 2021 года - из Одессы в Рим и Милан.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.