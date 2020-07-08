SkyUp отложил большинство международных рейсов до 1 августа. Фото: Pixabay

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines, которая недавно отменила три направления по Украине, прекратила продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа.

Об этом пишет Lowcost Avia.

В продаже остались билеты только на международные регулярные рейсы из Киева в Тирану (Албания), а с 24 июля - в Бургас (Болгария). 

Кроме того, SkyUp полностью отменила в 2020 году продажу билетов на рейсы

  • Львов - Барселона
  • Одесса - Барселона
  • Харьков - Барселона
  • Запорожье - Барселона
  • Одесса - Ларнака
  • Запорожье - Ларнака
  • Львов - Бургас
  • Харьков - Бургас
  • Запорожье - Бургас

Напомним, лоукостер Ryanair возобновил полеты между Италией и Украиной.

Также мы писали, что Wizz Air в сентябре запускает рейсы из Киева и Львова в Пардубице. С 2021 года - из Одессы в Рим и Милан.

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