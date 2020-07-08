Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,47 млн гривен доходов. Их глава государства получил от продажи недвижимости и земельного участка.

Об этом свидетельствуют декларации о существенном изменении финансового положения, обнародованные в едином реестре 7 июля.

Так, Зеленский 2 июля продал Валентине Кисель земельный участок стоимостью 1,356 млн и объект недвижимости за 12,114 млн.

Напомним, Владимир Зеленский не задекларировал миллионы от операций с ОВГЗ. Об этом он лично сообщил в Национальное агентство по предотвращению коррупции. После этого глава НАПК вручил Зеленскому два протокола об административном нарушении.

Также мы писали, что в конце мая Зеленский обнародовал декларацию. Доход его семьи за год президентства увеличился на 14 миллионов.