Двух россиян, которых задержали вчера в Киеве, выдворили из Украины. Они специально прибыли в страну, чтобы совершить тяжкие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram-канале.

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы, и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. А свои преступления планировали с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, вечером 7 июля в столице полиция задержала двух россиян, которых подозревают в подготовке к совершению ряда тяжких преступлений. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались россияне, и их вероятное местонахождение.