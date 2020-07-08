Двух граждан РФ выдворили из страны. Фото: Telegram / Департамент стратегических расследований Нацполиции

Двух россиян, которых задержали вчера в Киеве, выдворили из Украины. Они специально прибыли в страну, чтобы совершить тяжкие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram-канале.

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы, и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. А свои преступления планировали с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Двух россиян, которых 7 июля задержали в Киеве, выдворили из Украины. Скриншот: Telegram / Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Напомним, вечером 7 июля в столице полиция задержала двух россиян, которых подозревают в подготовке к совершению ряда тяжких преступлений. Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались россияне, и их вероятное местонахождение.

 

 

 

 

 

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