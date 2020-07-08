Большинство регионов Украины и в том числе Киев пока не готовы к возобновлению обучения детей в школах в обычном режиме. Согласно плану Кабмина, вернуть детей в школы можно только на четвертом этапе выхода из карантина. Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"До конца карантина обучение будет дистанционным", - заверил градоначальник.

По словам Кличко, департамент образование КГГА поручил всем учебным учереждениям Минобразования подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом каждая школа имеет возможность адаптировать программу обучения к техническим возможностям учеников и учителей.

"Но город делает все возможное, чтобы 1 сентября при благоприятной эпидемситуации возобновить учебный процесс в школах", - обнадежил Кличко.





Кличко об обучении школьников - с 8:12

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко показал новую скульптуру архангела Михаила, из которой в Киеве будет бить фонтан.

Также мы сообщали, что Виталий Кличко показал фото сына, который вырос выше его младшего брата Владимира.