Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что есть три версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди возможных причин – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, в среду, 8 июля.

"Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", - заявил Клименко на заседании оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара.

Также глава Нацполиции добавил, что окончательную причину установят после проведения комплекса необходимых экспертиз. "Сейчас основная задача - спасти людей, а также предупредить случаи мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - подытожил он.

Как сообщается, по предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 тыс. га. Клименко добавил, что уже открыто уголовное дело по ч.2 ст.270 УК (нарушение правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей).

Напомним, глава Луганской области попросил Кабмин признать масштабные пожары ЧС государственного масштаба. В результате пожара в с. Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов. Как сообщила сегодня утром полиция Луганской области всего было эвакуировано 27 жителей, из них 22 ребенка. У двух детей отравление продуктами горения.