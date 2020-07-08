В среду, 8 июля, экс-президент Петр Порошенко, проходя к Печерскому суду мимо журналистов и своих сторонников, разбил камеру журналистов издания "Наш Киев".

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

На ролике заметно, как Порошенко в сопровождении охраны проходит мимо собравшихся у суда людей. Он пожимает руки своим сторонникам, охранник расталкивает тех, кто стоит на пути экс-президента. Когда Порошенко подходит к оператору "Нашего Киева" он с силой толкает рукой камеру.

Напомним, 8 июля Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.

"Страна" ведет онлйн-репортаж о том, как Порошенко с третьей попытки избирают меру пресечения.

Также мы писали, что Марина Порошенко под судом по-новому обратилась к сторонникам своего мужа.