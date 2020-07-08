В сети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Сегодня основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%" известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказывает предположение о беременности Мендель от своего шефа.

"What? Мендель беременна от Зеленского?" - то ли спрашивает, то ли удивляется журналист и далее идет набор нецензурных выражений.

Также о возможном служебном романе Зеленского и Мендель в своем YouTube-канале рассказал бывший лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. По его данным, слухи о том, что Мендель - беременная любовница президента распространяются в правительственном квартале.

Ранее "Страна" писала о том, что Корниенко признал обсуждение внешности Аллахвердиевой, но уверяет, что "корабельной сосной" назвал другую женщину.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" обиделись за публикацию "корабельной сосны" и запретили нардепам общаться со "Страной".