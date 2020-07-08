В Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса: за минувшие сутки Covid-19 выявили у 114 человек. Общее число заразившихся на 8 июля составляет 5 779.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, за сутки выздоровели 52 человека, общее число преодолевших коронавирус киевлян составляет 1 900.

За прошлые сутки заболели:

46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет,

61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет,

3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет,

4 мальчика - от 2 месяцев до 13 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20. В Днепровском - 19. Но в Деснянском районе - 16 случаев.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на Covid-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице сделали более 4 000 тестов методом ПЦР и ИФА. Из всего количества исследованных тестов инфицированными проявляют 4,5% людей", - сказал Виталий Кличко.

Отметим, что число новых пациентов с Covid-19 резко подскочило. Еще 7 июля сообщалось о 63 новых случаях коронавируса, 6-го - о 59.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 50 000.

Также мы писали, что Киеву, Одессе и Львову 6 июля разрешили смягчить карантин.