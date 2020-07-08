Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры о закупке противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с Covid-19. На данный момент есть договоренность о его закупке в количестве, рассчитанном для восьми тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, в среду, 8 июля.

"Препарат "Ремдесивир" был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами. Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения – по показателям и проценту летальности, который самый низкий в Европе", - сказал Степанов.

Министр добавил, что ранее закупки этого препарата, который производит американская компания, были недоступны. "Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства", - добавил глава Минздрава.

По его словам, предварительно есть договоренность о закупке препарата в количестве, рассчитанном на лечение восьми тысяч пациентов.

Степанов о ремдесивире с 11:54

Напомним, европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарства "Ремдесивир", сделав его первым разрешенным препаратом ЕС для лечения пациентов с Covid-19.

Ранее "Страна" рассказывала, как работает препарат при лечении коронавирусных больных.

Также мы писали, что США скупили практически все мировые запасы - около 90% - препарата ремдесивир. Другим странам не осталось практически ничего.