Криками "криголам!" ("ледокол" на украинском - Ред.) встретили экс-президента Украины Петра Порошенко его сторонники под зданием Печерского суда, где бывшему гаранту будут избирать меру пресечения.

Порошенко задержался перед зданием суда, где более семи минут выступал перед своей группой поддержки, которая уже третий раз приезжает под Печерский суд, чтобы поддержать его.

"Десятки тысяч людей приходят под Печерский суд, чтобы сказать, нет политическим преследованиям, чтобы сказать нет зеленой власти, не опытной, мелкой и никчемной. Они все свое время тратят на то, чтобы отправить украинскую оппозицию за решетку", - заявил Порошенко.

Также Порошенко высказался по решению суда, о продлении срока досудебного расследования.

"Паскудные и мелкие дела они исполняют ночью. И сегодня ночью Печерский суд принял решение о продлении сроков досудебного расследования. Ночью делать такие вещи это преступление. Они это сделали для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции Порошенко проводить предвыборную компанию", - заявил Порошенко.

Напомним, 8 июля, после семидневного перерыва в Печерском суде Киева продолжилось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко по делу об издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Ранее "Страна" писала о том, что Марина Порошенко под судом назвала сторонников своего мужа "порохоботами и порохасестрами".