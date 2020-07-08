Президент Украины Владимир Зеленский решил выделить по 300 000 грн каждой семье, которая потеряла жилье в результате лесных пожаров в Луганской области. Каждый оказавшийся в такой ситуации человек отдельно получит по 20 тыс. грн помощи. Также он приказал задействовать для тушения пожаров авиацию.

Владимир Зеленский прибыл в пострадавший от пожаров Новоайдарский район Луганской области во вторник утром 8 июля и выслушал доклад от местных чиновников, включая главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потерял дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших", - сказал Зеленский.

По словам президента, вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Этот же чиновник сообщил, что ранее авиация не применялась, поскольку боевики не дают никаких гарантий безопасности.

"Мы еще ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно жизнью людей никто не стал", - подчеркнул Гайдай.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, также прибывший на место ЧП, сообщил, что президент приказал задействовать для тушения пожаров авиацию.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - сказал Арсен Аваков на брифинге.

Он указал, что поставлена цель до конца дня полностью локализовать все очаги пожара.

Пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского, Ахтырского и Капитановского лесничества возник днем 6 июля. 7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, однако в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору сел Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Началась эвакуация жителей этих населенных пунктов.

Как сообщала "Страна", на место ЧП к Владимиру Зеленскому вылетели Аваков, Данилов и главы ГСЧС и полиции. Два самолета АН-32П уже ликвидируют пожар.

Ранее мы опубликовали фото и видео лесных пожаров в Луганской области.