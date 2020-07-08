Сегодня утром, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сменил направление и прилетел с рабочим визитом в Луганскую область вместо Черновицкой. Он оценил масштабы пожаров в области и поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим жителям, а также родственникам погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, видео обнародовано на странице в Facebook.

"По поводу компенсации - сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно (средств на компенсации - Ред.). То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов - они есть в Кабмине - перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут. Предложения, которые предоставили мне коллеги, - 300 тысяч гривен, чтобы человек мог здесь купить такой же дом (как потерял - Ред.)", - сказал Зеленский.

Также президент заслушал доклад о ситуации с пожарами от министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина. Кроме того он пообщался с пострадавшими жителями.

По словам Зеленского, сейчас решается вопрос предоставления временного жилья людям. В частности, рассматривают возможность поселения в пансионатах. Он добавил, что Харьковская область предложила поселить пострадавших.

Напомним, по данным ГСЧС пять человек погибли в результате пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Девять человек госпитализированы в больницу.

"Страна" публиковала фото и видео лесных пожаров в Луганской области, которые уничтожили десятки домов и вызвали человеческие жертвы.